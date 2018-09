Come da tradizione torna nell'ultima domenica di settembre la Sagra del peperoncino rebelde in quel della storica occupazione di Centocelle. Peperoncini di ogni genere e produttori, cibo per tutta la giornata, musica con tanti gruppi dal vivo e dj set, serigrafie, arti grafiche, libri, performance, fotografia, artisti dall'Italia, dall'America Latina e dal Mondo.

E come se non bastasse: Piñatas e giochi per bambini, contest di cumbia, l'immancabile gara a premi dove si affrontano i discepoli del re Peperoncino in una sfida alle barriere del piccante.....e tante altre sorprese! Tutto, come da sempre, a sostegno dei progetti de La Pirata in Messico.

Sagra del peperoncino rebelde

Durante il pomeriggio saranno le arti grafiche ad essere protagoniste; quest’anno lo spazio del CompArte sarà dedicato alle tecniche di stampa manuale come serigrafia e xilografia: pratiche che, partendo da una semplicità di esecuzione, permettono di aprire spiragli comunicativi dai quali immaginare e far vivere un mondo migliore; tutti i legami, le attenzioni, le passioni e le idee che danno vita alle autoproduzioni saranno sui banchetti delle diverse realtà presenti.

L’idea di dedicare questo spazio all’arte nasce dal voler riportare con umiltà, ne calendlario e nella geografia, il festival “CompArte por la Humanidad” convocato dall’EZLN in Chiapas, Messico, dove ogni anno artisti da ogni parte del globo giungono per condividere le proprie esperienze di vita e di lotta, contribuendo a mantenere aperta quella crepa,contro il muro del capitale che i fratelli e le sorelle zapatiste quotidianamente cercano di allargare.

La mostra di Simona Granati

Per tutta la giornata interventi dal palco racconteranno esperienze di lotta dal basso in Messico e sarà visionabile la mostra fotografica di SIMONA GRANATI dedicata al "primero encuentro internacional, politico, artistico, deportivo y cultural de mujeres que luchan" svoltosi all'interno del caracol di Morelia, Chiapas a marzo di quest'anno.

LA PIRATA è una piattaforma di solidarietà internazionale autogestita e non sovvenzionata da istituzioni governative o di partito. È una cooperazione politica internazionalista creatasi con quattro gruppi libertari: il collettivo Nodo Solidale di Roma, il Collettivo Zapatista “Marisol” di Lugano, Nomads dell’XM24 di Bologna e il Grassrootsprojects di Amsterdam. I progetti qui descritti sono promossi e sostenuti da ogni singolo collettivo della piattaforma.

Sagra del peperoncino rebelde: il programma

Dalle ore 13:00

- Pranzo per tutti/e (il piccante è a parte)

- Mercato produttori

- Gara di resistenza al piccante

- Pignatta per bimbi

- Mostra Fotografica e CompArte

Dj Set per tutta la giornata con:

- Radio Torre

- La reina del fomento e Franiko Calavera

- La Curandera,

- La Esquina del Soul

Nel Pomeriggio

- Gara di cumbia

- Cena

A seguire live sul palco:

- Los3saltos

- Alfredo El Bachatero

- Matu y la pandilla_raiz