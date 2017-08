Sagra del Fungo Porcino a Rocca Priora. Come tutti gli anni a Colle di Fuori, frazione del comune di Rocca Priora ha luogo la Sagra del Fungo Porcino, organizzata dall’associazione Pietro Pericoli.

Sagra del Fungo Porcino a Rocca Priora: le date

La Sagra del Fungo Porcino si terrà il 25-26-27 Agosto – il 1-2-3 e 8-9-10 Settembre, a pranzo e a cena nel verde del parco dei Castelli Romani, per degustare raffinatezze gastronomiche con funghi porcini cucinati con passione e professionalità da chef di quattro ristoranti della zona.



L’appuntamento ha radici profonde con la tradizione agricola della stessa comunità, infatti fino a pochi anni fa molti suoi abitanti svolgevano l’attività di raccoglitore di funghi come impegno di lavoro principale.

Sagra del Fungo Porcino: il menù

Sul posto saranno allestiti stands aperti a pranzo e a cena che offriranno un menù ricco di variazioni in tema al porcino: primi piatti di fettuccine, polenta, gnocchi e orecchiette, vere specialità fatte in casa. Non mancheranno i vini locali, in una curata esposizione, e il vino DOC della casa.



Per garantire la qualità e la professionalità delle degustazioni funzioneranno i ristoranti locali; in grado di soddisfare le richieste gastronomiche di circa 2.000 persone al giorno, tranquillamente sedute all’ombra nel verde del parco dei Castelli Romani.

Gallery