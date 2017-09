L’autunno è alle porte …. ed i Porcini spuntano come funghi! Sabato 7 e Domenica 8 ottobre, dalle ore 10 alle ore 17, nella splendida cornice naturale del Parco Egeria (presso la fonte dell’acqua Santa di Roma) in Via dell’Almone,105, Sagra del Fungo Porcino.

Piatti appetitosi e menù a base di funghi porcini, rigorosamente locali, cucinati dai cuochi del Ristorante Il Bersagliere di Lariano. Ma non solo, si potranno assaggiare i classici arrosticini di pecora IGP abruzzesi, la tagliata di Angus nostrano, accompagnando il tutto con una buonissima birra artigianale dell’Anonima Brasseria Aquilana, la mozzarella di Bufala dell’Agropontino, i dolci secchi e la marmellata di visciole di Sezze, e terminare il pasto con del buonissimo Tiramisù artigianale.

Inoltre tanta allegria e convivialità con il nostro gruppo di animatori ed educatori della Bebop Animazione che intratterranno i nostri ospiti più piccoli con giochi di gruppo, laboratori tematici, attività didattiche, teatrino e baby dance.

Un Weekend da non perdere tra enogastronomia, escursioni a piedi e passeggiate in bicicletta nel parco della Caffarella o in quello dell’Appia Antica, divertimento, sport e svago.





Menù Sagra



A cura dei cuochi del Ristorante Il Bersagliere di Lariano

- Cellitti (pasta corta di acqua e farina) con pachino e porcini

- Strozzapreti ai funghi porcini

- Teste di porcino arrosto





Dolci secchi, crostate di visciole e di ricotta e visciole, marmellata di visciole, preparati dal laboratorio “Dolci e Tradizioni di Sezze”.

Mozzarella dell’Agropontino de “Latticini I Gricilli”.

Vini bianchi e rossi dell’azienda vitini cola Tenuta Ferrante di Lanciano

Tiramisù espresso –dei pasticceri del laboratorio artigianale "Mitirosù" di Roma.



All’interno del parco a disposizione degli ospiti:



Area giochi per bambini da 1 a 5 anni;

Ingresso diretto al Parco della Caffarella;

Punto Animazione con mini club e junior club;

Servizi Igienici;

Noleggio Biciclette;

Bar;

Spaccio Egeria;

Ingresso alla Fonte Egeria;



Per info e contatti:

Email: info@terraalta.it

Sito web: terraalta.it