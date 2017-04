L'associazione Cacciatori squadra "La Torre" organizza la 14 ° Sagra del Cinghiale, nel Comune di San Gregorio da Sassola nei giorni 22 e 23 aprile 2017.

L'evento prevede ore 12,00 apertura stand, un menù ricco in particolare pappardelle al ragu di cinghiale e cinghiale alla cacciatora il tutto accompagnato da un buon vino rosso. Per la sera è possible consumare il pasto del giorno o grigliata di salsicce e panini.

Durante la Sagra del Cinghiale sarà possibile visitare l'incantevole castello Brancaccio, la Villa Comunale e tutte le vie medievali del paese.