La Sagra del ciammellocco di Cretone non lascia, anzi raddoppia! Già, perché ad affiancare quest’anno la deliziosa ciambella tipica sarà un’altra specialità come i longarini, un primo piatto semplice e gustoso.

L’appuntamento è fissato dal 7 al 9 settembre nel paese alle porte di Roma, famoso per le sue terme e per la gustosa frutta stagionale coltivata nelle sue campagne.

Sagra del ciammellocco

Uova, farina, anice, limone e olio d’oliva della Sabina sono gli ingredienti con i quali si prepara il ciammellocco, che sarà cotto al momento e servito caldo, così come insegnano le massaie del posto: uno tira l’altro e quando si assaggia il primo è difficile riuscire a dire basta.

Questo Prodotto Tradizionale del Lazio non è solo una deliziosa combinazione di sapori, ma rappresenta anche un ritorno alle solide tradizioni del passato e agli antichi valori da recuperare: per tanti anni ha costituito il pasto ideale dei contadini nelle quotidiane fatiche nei campi; per la sua incredibile capacità di conservazione, che lo rende gustoso e fragrante per tanti giorni, il ciammellocco era il meritato “premio” al termine di un pranzo frugale prima di riprendere il duro lavoro.

Giunta alla settima edizione, la Sagra organizzata dall'associazione culturale LiberaMente esalterà per tre giorni le perle della gastronomia e dell’artigianato di questo tratto del Lazio.

In un suggestivo percorso enogastronomico si potranno scoprire le delizie della cucina tradizionale, le proposte di street food e i migliori prodotti tipici locali, mentre 8 aziende vinicole provenienti da tutta Italia presenteranno le loro etichette; artigianato artistico, antichi mestieri, esibizioni medievali e sbandieratori faranno invece da divertente contorno alle degustazioni.