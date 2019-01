A Gallicano nel Lazio come ogni anno si rinnova l'appuntamento con i festeggiamenti in onore di S.Antonio Abate e la tradizionale benedizione degli animali e dei carretti, dei mezzi agricoli.

Dalla mattinata saranno attivi nel centro storico stand gastronomici e numerosi intrattenimenti fino alle ore 18:00 quando si darà il via alla Storica asta pubblica delle bandiere (grande, mezzana e piccola) per diventare “festaroli” di S. Antonio. Per un anno si vince il diritto di conservare il drappo con l’effigie del Santo.

Un appuntamento da non perdere anche la 42' edizione della Sagra del Ciambellone di Sant'Antonio con olio e anice prodotto squisito che va degustato con un buon bicchiere di vino rosso di produzione locale.

