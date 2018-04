Sabato 21 e domenica 22 aprile 2018, dalle ore 10 alle ore 18, Sagra del Carciofo a Parco Egeria.

Alla Romana o alla Giudia, fritto dorato o più naturale con olio e sale, in spicchi o sottoforma di crema, oppure semplicemente fresco da portare a casa. I cuochi e ristoratori ve lo faranno assaggiare in tutti i modi; il Carciofo sarà il protagonista della nostra prossima sagra e qui, nella fantastica cornice del Parco Egeria, troverete un menù completamente dedicato a questo energetico e benefico ortaggio.

Sagra del Carciofo a Parco Egeria

Da Sezze arriveranno i cuochi del laboratorio Artigianale Arduini che vi cucineranno la Lasagna di Carciofi, i Carciofi alla Giudia ed i Carciofi fritti dorati, oltre alla vendita al dettaglio del prodotto locale.

I cuochi del Pastificio Amor di Pasta vi presenteranno i Ravioli con ripieno di ricotta e limone alla crema di Carciofi, l’azienda Orlandi Tartufi di Avezzano (AQ) vi preparerà dei buonissimi Tagliolini al Carciofo e Tartufo fresco mentre i cuochi del ristorante Il Bersagliere di Lariano cucineranno i le Fettuccine ai Carciofi e salsiccia ed i classici Carciofi alla Romana.

Infine la Cooperativa Biologica Nuova Agricoltura vi proporrà la Coratella con Carciofi in versione bio. Il tutto accompagnato dalla buona birra artigianale del birrificio Anbra di Fossa (AQ) e dall’ottimo vino della Cantina Ferrante di Lanciano (CH).

Non solo carciofi

Per chi invece non volesse provare il menù della sagra, potrà degustare altre valide alternative, sempre cucinate sul posto e con materie prima di eccellente qualità, come i Tonnarelli Cacio e Pepe, piatti Vegetariani a base di verdure e formaggi biologici, le Fritture di Calamari e Gamberi della friggitoria mobile di Tony e Noemi, gli Arrosticini di pecora IGP abruzzesi, la Carne alla brace del ristorante Egeria.

A deliziare il palato ci penseranno i pasticceri del laboratorio artigianale Mitirosù che vi presenteranno una vasta selezione di dolci freschi ed espressi realizzati sul posto, dalle varianti di Timamisù al Mont Blanc ed infine torte e crostate monoporzione ai frutti di bosco, alle visciole, ricotta e cioccolato e ricotta e visciole.

Sarà un tripudio di odori e di sapori a cui si aggiungeranno anche molti prodotti tipici laziali, dalla mozzarella di bufala dell’Agropontino, all’olio di oliva di Vetralla (VT), dai formaggi biologici al miele della Tuscia ed ancora il pane di Lariano, le crostatine di visciole e le ciambelline al vino di Sezze (LT).

A parco Egeria week end dedicato al carciofo

Un percorso enogastronomico che vi farà compagnia tutto il week end e dove anche i più piccoli avranno la possibilità di giocare e divertirsi all’aperto, nell’area giochi o con l’animazione di Ullallà, che per l’occasione organizzerà un ricco programma di intrattenimento e svago.

L’ingresso è libero al parco ed un accesso diretto dalla Fonte Egeria porta direttamente all’interno del Parco della Caffarella da cui si può raggiungere tutta l’area archeologica dell’Appia Antica, e volendo si possono prendere a noleggio biciclette e seguire i percorsi e gli itinerari di Roma Natura.



Alcune delle nostre aziende presenti:

Azienda Apistica Porroni di Montefiascone (VT);

Azienda Vitinicola Ferrante di Lanciano (CH);

Azienda Agricola Abbafati Renzo di Lariano;

Frantoio Camilli di Vetralla (VT);

Laboratorio artigianale Arduini di Sezze;

Latticini I Gricilli di Terracina (LT)

Azienda agricola Delfino di Monterosi (VT)