Spaghetti, guanciale, pecorino, pomodoro: sono i semplici ingredienti di una ricetta storica, famosa in tutto il mondo. È la ricetta di Amatrice, la salsa più famosa del mondo, che torna in questa Edizione 2018 della Sagra degli Spaghetti all’Amatriciana a perpetuare una antica tradizione.

Sagra degli Spaghetti all’Amatriciana

La genuinità dei prodotti che costituiscono la materia prima della Sagra è garantita da un simbolo, un Cavallo e la scritta Fidelis Amatrix, la moneta del XIV secolo recante lo stemma della Città: è il marchio De.Co., la Denominazione Comunale, che impreziosisce e valorizza le specialità del territorio.

La tradizione di Amatrice

"Tornare a celebrare questa antica e nobile tradizione, nata mezzo secolo fa, è stata una scelta fatta con il cuore: nonostante le difficoltà, nonostante tutto. Una scelta fatta perché questa Città vuole tornare a vivere e a guardare al futuro, mantenendo ben salde le radici nel passato e nella nostra storia, una storia che passa anche per le nostre tradizioni più belle. Amatrice torna così a riaprire le sue porte a chi le vuole bene. E in cambio dell’affetto e della solidarietà giunta qui da ogni dove, vuole donare qualcosa anche lei: i profumi e i sapori della tradizione, i suoni e i colori di un nuovo giorno, con lo sguardo al domani, senza dimenticare ciò che è stato ieri" - scrivono gli organizzatori.

La Sagra degli Spaghetti all’Amatriciana a due anni dal terremoto

Grazie alla collaborazione tra Comune di Amatrice Regione Lazio riprende dunque un appuntamento importante, quello della tradizionale sagra degli spaghetti all’amatriciana. L’evento torna a due anni di distanza dal terremoto che ha colpito Amatrice e altri Comuni del reatino.

Un evento atteso per tornare a vivere questo territorio. La Sagra si terrà dal 31 agosto al 2 settembre e ovviamente avrà come protagonista il famoso piatto: gli spaghetti all'amatriciana. Ma non solo: in programma numerose iniziative per scoprire altri prodotti tipici e tanti eventi culturali e di intrattenimento per tornare a vivere e riportare il turismo nei territori colpiti.

L'accesso all'area della Sagra è libero per i residenti e gli operatori mentre per gli ospiti è prevista una prenotazione online per accesso all'area, per il pasto e per i parcheggi.