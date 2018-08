Sagra degli gnocchi, XV edizione

Canterano: la Sagra degli Gnocchi giunge alla sua XV° edizione, un appuntamento da non perdere fissato per il prossimo 16 agosto.

La sagra avrà inizio alle ore 19,00 con l'apertura degli stand enogastronomici.



Potrete degustare fritti misti con supplì, olive ascolane e crocchette di patate, panini con la porchetta o salsiccia e naturalmente degli ottimi gnocchi al sugo con funghi porcini, salsiccia ed olio al tartufo delle nostre terre il TartuRuffo, potrete inoltre degustarli se li preferite al sugo semplice o di castrato. Tutto accompagnato da del buon vino offerto dal comitato dei festeggiamenti (sino ad esaurimento scorte).

La serata proseguirà con musica dal vivo e con il divertimento, direttamente da Colorado si esibirà sul palco in Piazza Roma Fabrizio Farina .

Saranno inoltre presenti stand dove sarà possibile acquistare:

Tartufo fresco e prodotti derivanti come olio al tartufo, miele, preparati per pasta e bruschette etc.

Pane e dolci tipici delle nostre terre.



Chiuderà il tutto un meraviglioso spettacolo pirotecnico. Ingresso libero