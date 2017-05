Sagra degli gnocchi

Rigorosamente preparati a mano (acqua, patate, uova e farina), gli Gnocchi rappresentano uno dei piatti tipici del nostro paese. Sempre pronti all'innovazione e alle richieste dei nostri visitatori che da anni affollano le nostre Manifestazioni, il 2017 prevede la possibilità di mangiare a PRANZO e/o a CENA con un Menù completo ultra economico al costo di 10 € che comprende : GNOCCHI al sugo di carne SALSICCIA alla brace POMODORI & PANE BIBITA (Acqua o Vino) Inoltre panini con salsiccia e la possibilità di acquistare anche il piatto singolo. Dal pomeriggio arrosticini e patatine fritte. Intrattenimento per i bambini con il MAXI GONFIABILE GRATUITO e tante altre sorprese Nel corso della sagra si svolgerà il FESTIVAL INCANTO organizzato dal Comune di Riofreddo con il seguente programma: Ore 17:00 Inaugurazione Piazzetta Fabrizio De Andrè Ore 18:00 Corale Armonica Sinfonica in concerto Ore 21:00 Tributo a Fabrizio De Andrè con la partecipazione di STEFANO CRIALESI, MARCO MALATESTA, STEFANO FIORI Ore 21:30 I MALTESI - Tributo a Faber Come arrivare a Riofreddo · Autostrada A24 Roma-L'Aquila Uscire al casello Carsoli-Oricola, girare a destra direzione Roma per circa 8 Km, bivio a destra per Riofreddo. · Autostrada A24 Roma-L'Aquila Uscire al casello Vicovaro-Mandela, girare a sinistra direzione Arsoli e proseguire lungo la strada statale Tiburtina per circa 15 Km, al Km 63,400 bivio a sinistra per Riofreddo. · Strada Statale Tiburtina Valeria fino al Km 63,400 bivio a sinistra per Riofreddo. Telefono manifestazioni: 3286130693 (Valerio) - 3408304653 (Martina) Pagina facebook: Pro Loco Riofreddo E-mail: proloco.riofreddo@libero.it