Sagra della cucina romana: carbonara, supplì e maritozzi a volontà

Un Festival interamente dedicato alla Cucina Romana, quella vera, tradizionale e popolare è in arrivo, sabato 9 e domenica 10 novembre, a Città dell'Altra Economia. Sabato dalle 11 alle 23 e Domenica dalle 11 alle 18.

La sagra dedicata alla cucina romana

Un elogio ai piatti tipici dal sapore unico ed inconfondibile apprezzati in tutto il mondo. Sarà una sfida all’ultima Carbonara! I nostri cuochi e chef si affronteranno a colpi di Amatriciana e Cacio e Pepe, Pasta e Fagioli e Gricia, Coda alla Vaccinara, Trippa, Coratella e Carciofi alla Giudia. Per il fritto oltre al classico Supplì e ve ne faremo assaggiare di tutti i tipi e gusti, anche con abbinamenti davvero azzardati, sarà la volta della tradizionalissima Mozzarella in carrozza affiancata dai filetti di Baccalà ed al cartoccio di Calamari e Gamberi!

Dai Castelli arriverà ancora calda e croccante la Porchetta d’Ariccia ed i salumi tipici della zona, coppa, coppiette, salami e pizza bianca a volontà, il tutto accompagnato dal vinello di frascati. In un festival di questo tipo non può di certo mancare la Pinsa, cotta sul posto in versione tradizionale o gourmet.

Per finire con dolcezza, oltre al classico maritozzo con la panna montata all’istante, i nostri pasticceri vi proporranno Tiramisù in diverse varianti: dal classico alla crema di caffè, dalla stracciatella alle fragole, oppure oreo, baiocchi, nutella, mojito e mocaccino.

Dettagli sulla sagra

Tutto sarà cucinato sul posto, espresso, all’istante nelle nostre cucine aperte. A disposizione circa 1000 posti a sedere. L'ingresso è gratuito scrivendo il proprio nome + il numero delle persone partecipanti nella bacheca della pagina Facebook ufficiale. Ingresso libero si paga solo quello che si mangia, disponibilità di parcheggio fino a 200 posti.

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/485330418980799/