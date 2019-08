Dal 30 agosto al 1 settembre torna la Sagra del cinghiale a Monte Compatri. Giunto alla sua terza edizione, l'appuntamento enogastronomico sarà incentrato su piatti a base di cinghiale, ma non mancheranno momenti di intrattenimento e musica live.

Si parte venerdì 30 agosto con l'inaugurazione ufficiale della sagra alle 19. Ad accogliere i visitatori saranno diversi stand enogastronomici e, alle 21, è in programma lo spettacolo musicale "SYD & New Vintage".

Sabato 31 agosto la Sagra aprirà i battenti già a mezzogiorno, con l'apertura degli stand enogastronomici a pranzo e a cena. E, alle 21, spettacolo musicale "Liga Rock".

Domenica 1 settembre sarà l'ultimo giorno per prendere parte alla Sagra del Cinghiale. Apertura degli stand enogastronomici alle 12 per il pranzo e alle 19 per la cena. Alle 21 in programma lo spettacolo musicale "I Guaranà".