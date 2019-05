Arriva a Sant'Angelo di Roccalvecce, frazione di Viterbo, nel territorio della Teverina, la 39esima edizione per la Sagra delle Ciliegie.

Un appuntamento che, ormai, è una tradizione all'inizio di giugno e che quest'anno arriverà nel viterbese proprio nel primo weekend del mese. Il 1 e il 2 giugno, il borgo noto a molti come il "Paese delle Fiabe”, per i murales ispirati alle più belle fiabe che lo caratterizzano, sarà la cornice perfetta per la sagra delle ciliegie.

La Sagra delle ciliegie di San'Angelo di Roccalvecce è organizzata dall’Associazione Turistica Pro Loco Sant’Angelo, con il patrocinio del Comune di Viterbo.

Il programma

Sabato 1 giugno

Ore 10.00 – Apertura stand e vendita ciliegie

Ore 20.00 – Cena in piazza

Ore 21.00 – Orchestra Spettacolo Rita Braida. Novità: pista da ballo

Domenica 2 giugno

Ore 11.00 – Esposizione delle migliori ciliegie

Ore 16.30 – Esibizione delle majorette Ferentum accompagnate dalla Banda Musicale Apolline Bianchi di Bassano in Teverina

Ore 20.00 – Cena in piazza

Ore 21.00 – Esibizione del gruppo musicale Il Tiziano

Qui l'evento Facebook per restare aggiornati