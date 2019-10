Sagra delle castagne a Soriano nel Cimino

Torna, come di consueto, il primo e il secondo weekend di ottobre la Sagra delle Castagne di Soriano nel Cimino (Viterbo). Non una semplice manifestazione enogastronomica dedicata alla castagna, ma una rievocazione storica davvero suggestiva. Una festa che ha una lunga tradizione alle spalle, istituita dal Consiglio della Comunità alla fine del XV secolo in ricordo dei fatti tragici avvenuti proprio a Soriano il 7 novembre 1489, con il tentativo di conquista del Castello di Soriano da parte del signore di Viganello Pier Paolo Nardini e la senguinosa battaglia del Fosso del Buon Incontro, dove i sorianesi sconfissero gli invasori.

Sagra delle Castagne e rievocazione storica

Quest'anno la Sagra delle Castegne di Soriano nel Cimino si svolgerà dal 4 al 6 ottobre, dal 9 al 13 ottobre e dal 18 al 20 ottobre. La cittadina, per questa occasione, sarà divisa in 4 contrade (Papacqua, Rocca, Trinità, San Giorgio) che si contenderanno premi ed onori confrontandosi negli addobbi delle vie, nell’allestimento delle rievocazioni storiche e soprattutto nella sfida per la conquista dell’ambito Palio che vede impegnati gli Armigeri nell’abile Prova degli Arcieri e i Cavalieri nella spettacolare Giostra degli Anelli.

Un evento davvero caratteristico e spettacolare, in cui poter ammirare esibizioni del Gruppo Storico degli Spadaccini della Contrada Rocca e degli sbandieratori della Contrada Trinità, in cui rivivere suggestive rievocazioni storiche e in cui, ovviamente, gustare le castagne locali.

Maggiori dettagli e informazioni le trovate nel sito ufficiale: www.sagradellecastagne.com