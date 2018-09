Sagra della Castagna e della Zucca

Arrivato l’autunno ed il Parco Egeria si riempie di Zucche e Castagne. Sabato 13 e Domenica 14 ottobre, dalle ore 10 alle ore 18, nella splendida cornice naturale del Parco Egeria (presso la fonte dell’acqua Santa di Roma) in Via dell’Almone 105, va in scena la Sagra della Zucca e della Castagna.

Sarà un weekend all’insegna del gusto, dei sapori e dei profumi di prodotti tipici e stagionali e piatti nostrani della cucina italiana e regionale, preparati da cuochi e ristoratori di ineludibile esperienza, che con cura selezionano materie prime di alta qualità per un menù davvero invitante.

Vi attende un percorso enogastronomico all’interno del parco che vi porterà alla scoperta e degustazione della Castagna DOP dei Monti Cimini, dei Marroni delle colline umbre e degli altipiani abruzzesi.

Castagne arrosto, calde, dolci e morbide sulla brace o in vecchie stufe di ghisa per l’occasione adattate a barbecue. Dalla campagna romana e laziale arriveranno montagne di Zucche, dolci e biologiche, da acquistare o gustare sottoforma di creme, salse e mostarde da abbinare a piatti semplici o elaborati.

Insomma Zucche e Castagne a volontà ma non solo, perché l’autunno riserva moltissimi prodotti stagionali gustosi e prelibati come: l’olio extravergine di Vetralla (VT), il miele di Montefiascone, i vini della Cantina Tenuta Ferrante di Lanciano (CH), la mozzarella di bufala dell’agropontino, i formaggi stagionati e freschi di pecora e mucca, le marmellate artigianali e molto altro.

Ad accompagnare la Sagra non mancherà di certo la Birra artigianale del Birrificio Anbra di Fossa (AQ), i dolci secchi alle visciole del laboratorio Arduini di Sezze ed il Tiramisù alla castagna che, questa volta, sarà accompagnato dal Mont Blanc (il dolce alla castagna per antonomasia), il tutto preparato sul posto dal laboratorio artigianale romano Mitirosù.

Il Menù della Sagra sarà quindi composto dal risotto alla crema di zucca e provola affumicata preparato dai cuochi del ristorante Il Bersagliere di Lariano, dai Ravioli di Zucca e Amaretti burro e salvia del pastificio e bottega del Gusto “Amor di Pasta” dello storico quartiere romano della Garbatella, dalla tipica Zuppa di Ceci, Castagne e Porcini dei ristoratori dell’Anonima Brasseria Aquilana, dalla Lasagna di zucca dei cuochi della Cooperativa Biologica Agricoltura Nuova e ovviamente dalle Castagne Arrosto cucinate sulla brace o sui carboni ardenti dei nostri barbecue.



L’offerta enogastronomica continua con la frittura di pesce espressa di Tony e Noemi, gli arrosticini IGP Abruzzesi, tris di formaggi biologici con mostarda alla zucca, mentre il ristorante “Parco Egeria” propone grigliate di carne bovina e suina, wurstel, hamburger e ovviamente patatine fritte.



La frutta invece sarà solo quella di stagione e soprattutto locale, presentata da alcune aziende agricole laziali con degustazioni di spremute di melograno e arance.



Per i più piccoli tanta allegria, giochi di gruppo e laboratori tematici con l’equipe di animatori ed educatori di Ullallà Animazione, che intratterranno tutti i bimbi con un programma ricco di attività didattiche, teatrino e baby dance.



Vi aspettiamo Sabato 13 e Domenica 14 ottobre dalle ore 10 alle ore 18 al Parco Egeria per trascorrere insieme due giorni tra enogastronomia, escursioni a piedi e passeggiate in bicicletta nel parco della Caffarella, divertimento e svago.

Non Mancate.



All’interno del parco a disposizione degli ospiti:



Area giochi per bambini da 1 a 5 anni;

Ingresso diretto al Parco della Caffarella;

Punto Animazione con mini club e junior club;

Servizi Igienici;

Noleggio Biciclette;

Bar;

Spaccio Egeria;

Ingresso alla Fonte Egeria

Area Cani



Per info e contatti:

FB: parco egeria, egeria village

E-mail: info@terraalta.it

Sito web: terraalta.it