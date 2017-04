Arriva nel cuore di Roma la Sagra del Cartoccio di Pesce. Il Fish Market di Trastevere propone infatti un'intera settimana dedicata ai cartocci di pesce fritto.



La Sagra del Cartoccio di Pesce celebra così il famoso cono di carta paglia dove vengono servite fritture di ogni genere, dalla paranza ai calamari, dai gamberi a moscardini o alici. Lo street food di mare per eccellenza, comodo e veloce, che valorizza il sapore del pesce e ne esalta il gusto, pur mantenendo prezzi contenuti.



Un modo, quello della Sagra del Cartoccio di Pesce, per rendere omaggio a uno dai cibi di strada più famosi al mondo, proponendolo in tantissime varianti e gusti e ad un prezzo simbolico: 3.50€ ogni cartoccio, 5€ cartoccio + bicchiere di vino.

Non resta davvero che provarli tutti!