Il 29 e il 30 giugno a Castellaccio dei Monteroni (Ladispoli) arriva la Sagra della Campagna, per far riscoprire, a tutti i partecipanti, le tradizioni, la natura e trascorrere una giornata in compagnia

La Sagra della Campagna, il programma

Si inizia il 29 giugno, alle 9 con l’apertura degli stand dei prodotti tipici locali, di artisti e manufatti locali, per poi proseguire con l'esposizione delle macchine agricole e delle moto d'epoca e mangiare tutti insieme con un pranzo in campagna.

In programma anche attività per i più piccoli e animazione a loro dedicata. Alle 18, poi, al via la corsa podistica dell’associazione Alsium e alle 20.30 musica per tutta la serata.

Domenica 30 giugno, la manifestazione proseguirà sempre con l'apertura degli stand alle 9. Poi pranzo in campagna alle 12, per terminare la Sagra in serata con il lancio delle lanterne in cielo alle 21.

Qui l'evento Facebook per restare aggiornati sulla Sagra della Campagna a Castellaccio dei Monteroni.