Torna, il 20 e il 21 giugno, a Borgo Montenero, la Sagra della Bufala, ormai giunta alla sua quarta edizione. Un evento oganizzato dalla famiglia Avagliano, con il patrocinio dell’Ente Parco Nazionale del Circeo, del Comune e della Pro Loco di San Felice con l'obiettivo di promuovere uno dei prodotti locali più apprezzati, fiore all'occhiello dell'agro pontino: la bufala.

Degustazioni, laboratori, ricette, dimostrazioni e spettacoli torneranno, dunque, ad animare Borgo Montenero, per un evento diventato, ormai, un appuntamento fisso. La manifestazione avrà inizio dalle 20 fino a tarda serata e non mancheranno gli eventi dedicati ai più piccoli. La bufala, ovviamente, sarà la principale protagonista in un menu che, però, proporrà pasta, salumi, carne, pizza, mozzarella, dolci. Tutto a base di bufala.

Nell'edizione 2019 della Sagra della Bufala ci sarà anche un'area dedicata alle cantine vinicole del territorio e alla presentazione di altri produttori che realizzano prodotti con la bufala. I partecipanti potranno anche assistere alla lavorazione della mozzarella di bufala, della Giuncata, alla cottura dello “Spiedone”, ricetta tipica. Sarà allestito anche un mini-zoo allestito per l’occasione.

Giovedì 20 giugno ci sarà la musica popolare romana con Lavinia Fiorani Band, venerdì 21 giugno a suonare sarà, invece, l’orchestra “Lo Raccontano a Napoli”

L'ingresso è gratuito.