Dal 6 al 9 giugno, all'interno dell' Europa Market - Mercato Europeo andrà in scena la prima edizione della Sagra degli Asparagi di Ostia.

Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti degli #asparagi: un prodotto della natura che oltre ad essere buono e ricco di proprietà, cresce in forma selvatica anche all'interno della pineta di #Castelfusano e in generale della macchia mediterranea.

Nel corso dell'evento che si svolgerà in piazza della Stazione Vecchia ad Ostia, sarà possibile degustare l'asparago con diversi abbinamenti.

Il menu

Il menù della Sagra degli Asparagi prevede:

- Insalata di riso con verdure e asparagi

- Tagliolini con crema di asparagi

- Panino con hamburger e frittata di asparagi

- Babà al rhum con cioccolato bianco e crema di asparagi

Qui l'evento Facebook per restare aggiornati sulla sagra degli asparagi ad Ostia.