Come ogni anno torna la Sagra dell'Arrosticino a Riano. La manifestazione, attesa da molti come un appuntamento al quale non si può proprio rinunciare, si svolgerà dal 1 al 4 giugno 2017 in Piazza Gran Sasso, Località Belvedere, Riano.

800 posti a sedere, montagne di arrosticini, panini con wurstel- salsiccia- (porchetta, sabato e domenica), patate fritte, crepes alla nutella, formaggio con miele, birra e vino a fiumi... tutto accompagnato da musica e spettacoli dal vivo. Tutto questo è la Sagra dell'Arrosticino di Riano.



Il programma della Sagra dell'Arrosticino prevede:

Giovedì 1 Giugno

19:00 Apertura Stand Gastronomici

21:00 Stornelli Romani con GLI STORNELLATORI

Venerdì 2 Giugno

19:00 Apertura Stand Gastronomici

21:00 WATERLINE Dire Straits tribute band

Sabato 3 Giugno

19:00 Apertura Stand Gastronomici

20:30 Allievi Cantanti Istituto S.Maria di Monterotondo

21:00 DANIELE SI NASCE tributo a Renato Zero

Domenica 4 Giugno

19:00 Apertura stand gastronomici

21:00 Musica dal vivo e liscio in piazza con Sonia & Mario