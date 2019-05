L'Abruzzo incontra Roma è lieta di invitarvi alla Seconda Edizione della Sagra dell'arrosticino!

L'Associazione Commercianti, con il patrocinio del Comune di Villa Sant’Angelo e il partenariato del Comune di Marino il 24-25-26 Maggio in Piazza dei Trattati di Roma a Frattocchie, 00040 Marino, presenta la seconda edizione della Sagra dell'arrosticino. Ad accompagnare le pietanze tipiche abruzzesi potrete trovare prodotti tipici dei castelli come la Porchetta di Ariccia di Cioli, il vino rosso dei Castelli e fiumi di birra. L'ingresso è gratuito.

Il programma

LIVE BAND START ORE 21

Venerdì 24

Apertura Stand e Bancarelle ore 18

Orchestraccia (Orchestraccia è un gruppo itinerante delirante folk-rock romano formato da Marco Conidi, Edoardo Pesce, Luca Angeletti e Giorgio Caputo)

Sabato 25:

Apertura Stand e Bancarelle ore 18

EVERQUEEN - Tribute Band Queen

Domenica 26:

Apertura Stand e Bancarelle ore 12

SonAmo (Band Pressapochista)

Curiosità sulla sagra dell'arrosticino

Durante i tre giorni saranno adibite diverse aree ristoro e beverage, saranno messi a disposizione dei parcheggi dove poter lasciare la propria auto e raggiungere comodamente a piedi la sagra

Come arrivare:

Con auto da via Appia Nuova impostare sul navigatore Via Nettunense Vecchia 7

Info e contatti: 3286162316