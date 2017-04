Safety village-giornata mondiale sicurezza sul lavoro

Il prossimo 28 Aprile verrà celebrata la giornata Mondiale della Salute e Sicurezza sul Lavoro. Noi di PUNTOQUALITA' ACADEMY aderiamo all'iniziativa promossa da Italia Loves Sicurezza con il nostro evento il 28 e 29 Aprile 2017 chiamato Safety Village. Una due giorni di convegni, workshop e corsi completamente gratuiti per diffondere la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro come un valore sociale. "Non deve essere un soggetto esterno ad occuparsi della nostra sicurezza, siamo NOI i primi protettori di noi stessi"