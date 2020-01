Sacro e profano, mostra personale di Bruno Melappioni

Sacro e Profano è una personale dell'artista Bruno Melappioni, che vedrà la partecipazione straordinaria di Federico Ielapi (protagonista del film Pinocchio di Matteo Garrone) e Marcello Fonte (protagonista di Dogman).

La mostra accosterà sculture di ferro a riproduzioni bidimensionali degli arcani maggiori. Il ferro nella mani di Bruno viene plasmato per raccontare storie di uomini, allegorie, simboli e, in questa occasione, per esporre temi legati al Sacro e al Profano. Più che il ferro sembra quasi che l'artista disegni il vuoto per poi contenerlo all'interno di una gabbia metallica che ne delinea i profili essenziali.

I busti degli apostoli e le riproduzioni a due dimensioni degli Arcani Maggiori rappresentano due mondi che l'artista mette a confronto con l'abilità di chi modella il ferro come se disegnasse uno schizzo con la matita su un foglio bianco.