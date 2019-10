Sacconi Rossi e la processione sul Tevere Visita guidata serale nel solco delle tradizioni romane

Sabato 2 novembre 2019, h 17.00

I Sacconi Rossi- Visita guidata serale nel solco delle tradizioni romane per commemorare il ricordo di chi non è più con noi

Tradizioni romane: i Sacconi Rossi e la processione sul Tevere

*Visita guidata serale nel solco della tradizione per scoprire simboli e rituali che da sempre si legano al ricordo, ma anche al timore che ognuno di noi ha della morte.



Accoglienza e registrazioni: da 30’ prima, Lungotevere degli Anguillara angolo Ponte Cestio (al chiosco delle grattachecche).



INFO

-La visita sarà condotta da: Cristiana Berto, storica dell’arte esperta d'urbanistica antica, medievale e moderna e di tradizioni popolari e folcloristiche.

-Durata: circa 2 ore.

-La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, se ci sono ancora posti disponibili, se sarà necessario prenotare l'utilizzo di un auricolare per ascoltare la nostra guida in maniera confortevole nel caso in cui il gruppo superasse i 15 iscritti, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni. VEDI SOTTO COME PRENOTARE.



COSTO

Contributo associativo per partecipare alla visita guidata:

Adulti: €10 nuovi iscritti; €9 soci

Ragazzi (14-17 anni) €6 nuovi iscritti; €5 soci

Bambini (6-13 anni) €3 nuovi iscritti; €2 soci

Bambini (0-5 anni) gratis

+ eventuale auricolare.

*Nel caso in cui i gruppi superassero i 15 iscritti, sarà nostra cura prenotare per voi l'utilizzo di un auricolare per rendere l'ascolto della nostra guida piacevole e rilassante. Il costo dell'auricolare è di euro 2.



NOTA BENE

Contributi di partecipazione, quote sociali e donazioni, sono i principali strumenti di sostentamento per un'associazione no-profit: questi servono a coprire le spese annuali organizzative, amministrative e di gestione ordinaria e a mantenere in vita il progetto sociale e culturale portato avanti dal direttivo, consentendo di organizzare e promuovere sempre nuove attività per tutti i soci.



SCONTI

2 euro di sconto a chi prenota e partecipa a 2 visite organizzate dalla nostra Associazione durante la stessa settimana (la settimana va da lunedì a domenica). Se interessati, potrete trovare le informazioni relative alle altre visite sul nostro sito: http://romaelazioperte.blogspot.it



PRENOTAZIONI consigliate ENTRO IL GIORNO PRIMA

via mail a romaelazioxte@gmail.com

o inviando un SMS (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3315632913 o 3383435907.

INDICANDO:

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni.



DESCRIZIONE

Visita guidata per scoprire un’antica tradizione popolare romana che ogni 2 di novembre, giorno successivo alla festa di tutti i Santi, celebra il ricordo di chi ci ha lasciati con una processione a lume di candela alla quale partecipano, in costume, i membri della Confraternita dei Sacconi Rossi, e a cui anche noi ci uniremo al termine di una visita guidata che ci porterà alla scoperta di riti e tradizioni legate alla celebrazione del ricordo dei morti.



Rituali, simboli, processioni, fantasmi, streghe affollano le celebrazioni legate alla Festa di Ognissanti e Halloween celebrate in ogni angolo del pianeta ma che non cambiano il loro significato più profondo: il ricordo delle nostre radici, e che a Roma si traduce con la processione notturna dei Sacconi Rossi.



La veneranda confraternita dei Sacconi Rossi fu creata nel XVII, il loro compito era ripescare e dare degna sepoltura agli annegati nel Tevere. La sepoltura non era banale: con gusto necrofilo tutto barocco, le ossa scarnificate venivano deposte in maniera "decorativa" nel cimitero sotterraneo del convento Santa Maria Addolorata dei Sacconi Rossi. La processione parte dalla chiesa di San Giovanni Calibita, sull’Isola Tiberina, per snodarsi sulle rive del Tevere e concludersi nella cripta della chiesa.





DISCLAIMER: foto tratte dal Web.

Le foto presenti su questo blog sono state per la maggior parte tratte da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione - indirizzo e-mail: romaelazioxte@gmail.com - in modo da ottenere immediata rimozione di dette immagini.

Gallery