Il Sabato del Villaggio al Condominio San Lorenzo, un nuovo esperimento di co-living e socialità, un condominio e relativa corte esterna con apertura tutti i giorni e ingresso gratuito per sempre che festeggia così il suo primo sabato.

Per questa festa inaugurale una vera e propria maratona di cose da fare, da mangiare, da bere, da vedere, da far invidia a metà globo.

LIVE

19:30 > Luca Hang Bertelli

20:30 > The Pischellis

DJSET

A seguire: si balla. I nostri futuri resident vi danno un assaggio di come passerete l'estate. Con

Nicola Casalino

Eros e Fabris (Freak & C)

Il Fettina dj set

A-Tweed dj set

DRINK & FOOD

Dalle ore 18:30 alle ore 19:30 | Happy hour

Con spritz e birre a €3,50

Diversi punti food & market, per tutti i gusti

GIOCHI

Biliardini, ping pong, giochi da tavolo e altre sorpresissime per far vedere agli amici che non siete ancora arrugginiti.

Ingresso con tessera associativa valida un anno.

c/o Condominio San Lorenzo

Via dello Scalo San Lorenzo, 8 e 10 / Roma

Ampio parcheggio interno gratuito sino ad esaurimento posti.

Tram | 5-14-19-3

Autobus da Termini | 105 - 150

Metro | A - Fermata Vittorio Emanuele