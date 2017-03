Fleurs Duo in concerto al ass.cult. Arcadia

SABATO 4 MARZO ore 22,30 FLEURS Duo in concerto al ARCADIA - Arte ed enogastronomia (Asso.Cult.) -Via dei Sardi,81-83 (Scalo S.Lorenzo)-Roma -ingresso libero- I FLEURS Duo sono un duo acustico composto dai Stefano Iguana (Voce e Chitarra) e Roberto Cruciani (Basso) della nota band FLEURS DU MAL, che propone un viaggio nel BLUES, dalle origini (il Blues rurale della zona del Delta del Mississipi anni '30 e '40), attraverso il Blues Urbano classico anni '50, al Blues anni '60-'70, fino ai giorni nostri, tutto in chiave acustica. Non mancano divagazioni Swing, Rythmin'&Blues e Country-Blues,e diversi brani originali dei FLEURS DU MAL -riproposti in versione acustica- compresi brani tratti dal Nuovo CD "BOOTLEG" appena uscito. STEFANO 'IGUANA'-Voce,Chitarra,Slide,armonica. ROBERTO CRUCIANI-Basso,cori FLEURS DU MAL band Rock-Blues romana storica, in attivita' sin dal 1984, suona Rock mescolato a Blues, Funky, Swing, Rythmin'&Blues, Latin-Rock con testi in inglese,italiano e spagnolo. All'attivo 2 LP(vinile), 7 CD Album e 1 MiniCD, tra i quali "FLEURS DU MAL 3"(1995-Toast Records), "ROAD SWEET HOME"(2001-Il Manifesto Dischi), "LUNA BLUES"(2004-Blond Records/Storie di Note),"LOST & FOUND" (2008-Blond Records), "SWINGING BOAT"(2012-Blond Records/I-Tunes/Amazon) realizzato con la nuova formazione a 5 elementi, e adesso il Nuovo CD "BOOTLEG"(2017-Blond/I-Tunes/Amazon) appena uscito. Oltre 1000 concerti in Italia, Olanda, Belgio, Svizzera, Germania ed anche negli USA (6 concerti in nel 2007). Dal 2011 la band si è allargata a 5 elementi con l'aggiunta di un Sax contralto e dunque una sezione fiati, e con questa nuova formazione hanno realizzato nel 2012 il CD "Swinging Boat". Nel Gennaio 2017 esce il Nuovo CD "Bootleg" registrato dal vivo durante due concerti del 2016. FLEURS DU MAL Info: http://www.facebook.com/Fleurs.du.Mal.band http://www.youtube.com/user/stefanoiguana http://it.wikipedia.org/wiki/Fleurs_du_Mal