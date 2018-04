Hornsby Girls’ High School a San Paolo entro le Mura

Nella bella cornice della Chiesa di San Paolo entro le Mura (St. Paul’s within the Walls) la banda, l’orchestra d’archi e la jazz band della Hornsby Girls’ High School provenienti da Sydney, Australia porteranno in scena il loro migliore repertorio. Un gruppo di giovani musiciste di buon livello al primo tour in Italia, farà tappa a Roma portando in scena uno speciale concerto con un repertorio con musiche di Ottorino Respighi, Bela Bartok, Johannes Bramhs, John Lennon & Paul McCartney, Karl Jenkins, David Holsinger.

Appuntamento sabato 14 aprile, con inizio concerto a partire dalle 17.30. L’ingresso è gratuito.

Il gruppo diretto da Lara Sholl, è composto da giovani studentesse della Hornsby High School, fondata nel 1930 anni fa in prossimità del centro di Sydney. La scuola offre alle sue studentesse un ampio programma musicale e nel corso degli anni molti di esse al termine degli studi hanno poi intrapreso la carriera professionale. Il repertorio delle varie ensemble (banda sinfonica, concert band, orchestra d’archi, jazz band, band per principianti, ensemble di flauti) comprende tutti gli stili musicali spaziando dai classici della letteratura europea ai compositori australiani contemporanei.



Per info – 06 53096944 338 5355979