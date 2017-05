Leggetevi forte: letture animate per bambini

SABATO 13 MAGGIO ORE 10:00 - TEATRO VILLA PAMPHILJ LEGGETEVI FORTE! Letture animate e giochi con il Flauto Magico INGRESSO GRATUITO Ingressi Via S. Pancrazio 10 oppure Piazza S. Pancrazio 9/a | ROMA Letture animate, giochi teatrali ed espressivi, carte racconta storie e tanto altro sul percorso Il libro: dietro le quinte. Le curiosità e i segreti sulla creazione di un libro. Attività a ciclo continuo dalle 10:00 alle 13:30 per bambini dai 4 anni in su INGRESSO GRATUITO L'evento è a cura di Lapis Edizioni realizzato in collaborazione con Il Flauto Magico e Teatro Villa Pamphilj. Leggo anch'io Festival di letteratura per ragazzi, è un progetto finanziato con la legge regionale 21 ottobre 2008, n. 16 - Avviso pubblico "IO LEGGO"