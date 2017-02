The Honey Bee Pop Realness

#flowerboner La stagione della natura morta è terminata, è tempo di bisboccia per la fotosintesi clorofilliana aumentata di POPPEparty! Partorita dalle menti di DEMO' - Sempre Meglio Esserci e Popslut, tra sfumature R&B, Hip Hop, Hit dimenticate e B-­side dimenticabili, accuratamente selezionata da cultori del genere per veri appassionati e falsi detrattori. ❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯ ▼ #BATTLEPOPDJs ▼ ❯❯ POPSLUT + L.A. ROUGE ❯❯ DEMÒ | FONT LEROY + GUSTOPIZZA www.facebook.com/popslutnight www.popslut.net www.facebook.com/fontleroydj www.facebook.com/eventidemo www.facebook.com/GustoPizzaDjs ATTENZIONE: Per questo evento non esistono liste. *capienza limitata ▂ #INFO&CONTACTS ❯ www.facebook.com/POPPEparty ❯ www.facebook.com/eventidemo ❯ www.facebook.com/popslutnight #podcast ❯ R A D I O ♛ M A R Y P O P P E https://itunes.apple.com/it/podcast/radio-mary-poppe/id1159857549?mt=2 #poppeparty #demosempremeglioesserci #popslut