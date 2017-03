(s)punti di periferia - Conversazione con Fabio Moscatelli

"La fotografia è una cosa semplice. A condizione di avere qualcosa da dire." - Mario Giacomelli Nell'era degli smartphone, scattare e condividere una fotografia è ormai un gesto comune se non automatico. Capita a tutti di fare una bella foto e pensare "Forse potrei iscrivermi ad un corso di fotografia!". È sempre una bellissima idea... ma sappiamo cosa vogliamo comunicare? Che tipo di foto ci piace fare? Quale storia raccontare? Per una volta proviamo a fare un passo indietro (o forse un passo avanti) e prima di capire cos'è un diaframma impariamo come si crea un racconto fatto di immagini, le nostre, magari scattate nel nostro quartiere usando semplicemente il nostro smartphone. (S)PUNTI DI PERIFERIA è una serie di incontri a cadenza mensile con cinque diversi ospiti; una sorta di conversazioni fotografiche sull'importanza delle immagini e del loro contenuto, sull'uso del linguaggio fotografico moderno e sulle sue possibilità espressive. Il primo appuntamento sarà con FABIO MOSCATELLI, fotografo di reportage che ci parlerà di come si costruisce un racconto a "Km zero" e a riconoscere quelle storie che ci passano sotto gli occhi tutti i giorni ma che spesso ci sfuggono. http://www.fabiomoscatelli.com/ Gli incontri si terranno presso il: Circolo Artenoize Centocelle - viale della Primavera, 4 Ai partecipanti si richiede curiosità, collaborazione, libertà di espressione ma soprattutto voglia di divertirsi. max. 15 partecipanti ad incontro Ingresso con tessera ARCI Info e prenotazioni: spuntidiperiferia1@gmail.com