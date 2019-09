S.P.Q.R. - La Street Art Romana in Esposizione

Sarà un evento unico nel suo genere quello al T.A.G. Trastevere Art GAllery, S.P.Q.R sarà la colletiva che raggrupperà circa cinquanta nomi tra gli artisti contemporanei appartenenti al movimento della "Street Art" di Roma.

Il tema sarà proprio Roma, la nostra indescrivibile città verrà rappresentata con un'opera per singolo, ognuno attraverso il proprio supporto e il proprio stile.



Tra i tanti ci saranno molti artisti provenienti dal mondo dei graffiti e della Street Art come Solo, Diamond, Yest, Gojo, Beetroot, Mr Klevra, Alessandra Carloni, Bol, Warios, Aloha, Detshorore, Violetta Carpino ed altri collegati alla Poesia urbana (Street Poetry)

come ad esempio Er Pinto, che in questo caso si è occupato anche dell'organizzazione e della curatela, Decle e Umanamente in Bilico.



Ma anche artisti appartenenti al mondo dell'illustrazione come le ragazze del Collettivo Picaro di Trastevere e nomi legati in maniera più specifica al movimento della "Poster e Sticker Art" come Stoker, Wuarky, Eiknarf, K2emme."



Avete avuto modo o ne avrete in futuro di riconoscere le opere di tutti loro sui muri della capitale.

La componente "Street" è assicurata, lo spettacolo anche. L'orario di apertura della mostra sarà dalle ore 18.00 al prezzo di 5 Euro, potrete godere oltre dell'esposizione di un buffet offerto e successivamente (alle 21:00) dei live musicali di Andrea Martucci prima ed Emilio Stella poi, in versione acustica, per poi conludere dopo la mezzanotte con il djSet di Manicomio.



Di seguito la lista completa degli artisti in esposizione: Er Pinto, Solo, Diamond, Yest, Gojo, Beetroot, Mr Klevra, Scream, Detshorore, Wario, Hoek, Moby Dick, Giusy Guerriero, Ike, Decle, Umanamente in Bilico, Violetta Carpino, Kenji, Stoker, Nemea, K2emme, Zeta, Ulys.V, Jesus T.T Eureka, Eiknarf, Marcy, Fakeiseasy, Sempre Lucida, Ponz, Perdispetto, Fraziska Mou, Matilde Adele, Giulia Gardelli, Marta Bianchi, Elisa Lipizzi, Martina Manna, Elettra Paganucci, Ludovica Cefalo, Titti Fruhwirth, Nicoletta Guerrieri, Lola Poleggi. Kiddo e molti altri.

Gallery