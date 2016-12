S. Cecilia, i sotterranei e visita esclusiva alle pitture del Cavallini

A Cecilia, santa protettrice della musica, è dedicata una meravigliosa basilica situata in una zona appartata e meno conosciuta del caotico rione Trastevere. Scopriremo l'intero complesso cominciando dalla chiesa: ripercorreremo la storia della martire romana a partire dal mosaico absidale ricco di figure, databile all'820 d.C., fino alla celebre scultura di Santa Cecilia, realizzata dal Maderno nel 1600. Tra le altre opere significative, la chiesa custodisce il ciborio di Arnolfo di Cambio, capolavoro di architettura e scultura gotica. Visiteremo inoltre il convento delle monache benedettine, aperto al pubblico solo in tempi recenti, in particolare gli affreschi di Pietro Cavallini con il Giudizio Universale (1289-93), illustre e raro esempio di pittura medievale romana. Termineremo il percorso con la visita ai labirintici sotterranei, parte dell'antica domus di Cecilia, e alla cripta tardo ottocentesca. Appuntamento: Sabato 21 Gennaio alle ore 16.00 in p.zza di Santa Cecilia 22, davanti l'ingresso della Basilica. Contributo evento: 7 + 5 euro (biglietto d'ingresso ai sotterranei e alle pitture del Cavallini). Si raccomanda la puntualità per la gentile concessione delle monache benedettine di apertura straordinaria del convento in orario pomeridiano. ★ Le nostre visite guidate e attività didattiche sono state progettate per essere inclusive, pertanto sono rivolte anche a persone con differenti disabilità, in particolare visiva. Si ricorda che la prenotazione alle attività è obbligatoria e che bisogna raggiungere il numero minimo di 5 partecipanti nelle 24 ore precedenti la visita guidata, altrimenti l'evento verrà annullato. Per informazioni e prenotazioni: info@radiciassociazioneculturale.it / 329.1755086