S'aspettavano (e s'amavano), la commedia

Dal 16 al 18 maggio Blue in the Face presenta una commedia scritta, diretta e interpretata da Enrico Maria Falconi S'ASPETTAVANO al Teatro Tor Bella Monaca.



Dopo il successo di “S’amavano”, spettacolo creato dall’intreccio di più storie d’amore reali, Falconi continua questo viaggio nell’amore di tutti i giorni. Attraverso la mail siamavano@gmail.com consegnata al pubblico alla fine di ogni spettacolo, ha raccolto le testimonianze dal pubblico. Infatti dopo 40 repliche effettuate in tutta Italia, ha ricevuto ben 103 mail nelle quali gli spettatori hanno voluto raccontare le proprie storie d’amore. Ne è uscito, quindi, un ritratto della stessa Italia degli ultimi 50 anni. Abbracciando, in un unico filo conduttore, amori nati dagli anni 70 fino ai giorni nostri. Quasi un trattato sociologico dove in maniera ironica ognuno può in qualche maniera riconoscersi. Luigi e Maria tornano in scena per un’ora e mezza di spettacolo, raccontando la loro storia d’amore che è il frutto di tante altre inviate per mail. Uno spettacolo che parla di vita e alla vita. In tutte le sfaccettature di questo sentimento variegato che è l’amore. Si ride, ci si immedesima e infine ci si commuove. Uno spettacolo per tutte le età che fa bene al cuore!



Io ti amo

e se non ti basta

anche le nuvole catturerò

e te le porterò domate

e su te piover dovranno

quando d'estate

per il caldo non dormi

E se non ti basta

perché il tempo si fermi

fermerò i pianeti in volo

e se non ti basta

vaffanculo.

(Stefano Benni)



giovedì 16, venerdì 17 e sabato 18 maggio ore 21



con Enrico Maria Falconi e Ramona Gargano

Prodotto da Blue in the face



