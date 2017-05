Ryan Adams sul palco dell'Auditorium

Con oltre vent’anni di acclamato successo alle spalle, tra i più eleganti singer-songwriter della sua generazione secondo il NY Times, arriva a "Luglio suona bene" Ryan Adams per presentare il suo ultimo lavoro “Prisoner”.

Anticipato dai singoli “Do You Still Love Me?” e “To Be Without You” l'album - scritto, registrato e prodotto da Ryan Adams tra il 2014 ed il 2016 - è un disco estremamente personale e mostra la fragilità umana di Ryan Adams, che riversa la confusione ed il turbamento nella sua musica. Il nuovo album arriva a due anni di distanza dalla pubblicazione di “1989”, un disco contenente le cover ad opera di Ryan Adams dell’omonimo album di Taylor Swift.

Originario del Nord Carolina, Ryan Adams debutta nel 2000 con “Heartbreaker”, nominato da Rolling Stone tra i “50 Best Albums of the Decade”. Esponente dell’alternative country con i Whyskeytown e successivamente con The Cardinals, ha pubblicato quindici album da solista, spaziando dal rock al coutry, dal garage al folk, vendendo milioni di copie in tutto il mondo, e ha collaborato con Norah Jones, Beth Orton, Cowboy Junkies e molti ancora.