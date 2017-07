Rust Pool Party: colori e musicalità esplosive

Dopo il successo del precedente pool party con 12 ore di musica senza pause RUST torna in città con un nuovo Pool Party da brividi...e una location diversa.

Allestimenti, gonfiabili, expo e soprattutto l'accurata selezione musicale faranno da cornice all'esperienza più pazza, l'appuntamento che sta affascinando la Capitale con colori e musicalità esplosive.

Piscina, area bar, area food e relax.

Rust Pool Party

30 luglio a Villa Matilde a Formello



Come arrivare al Rust Pool Party

Prendere il Gra ed uscire sulla "Cassia Veientana" direzione Vallelunga, proseguire fino all'uscita Formello Olgiata, sulla rampa mantenersi a sinistra direzione Formello, subito dopo svoltare a destra ( all'altezza di un grande distributore Agip) per VIa di Santa Cornelia , poi ancora a destra per Via della Selvotta attraversare un piccolo ponte e svoltare a sinistra per via Casal de Ceveri, proseguire per qualche centinaia di metri e svoltare a destra per via di Costaroni ( strada sterrata non presente su google maps) superare il parco natura , mantenersi sulla sinistra, passare attraverso a 2 grandi casali diroccati ed è il primo cancello che incontrerete sulla vostra sinistra.