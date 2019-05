Run Happy Tour, 5 km di divertimento a Roma

Dopo il grande successo dello scorso anno, arriva per la prima volta a Roma il Run Happy Tour, l’evento di Brooks che unisce i runner (e non solo) di tutta Italia.

Pensato per far vivere la corsa in modo completamente diverso, il Tour è anche un momento dove tutti possono vivere in prima persona lo spirito run happy, filosofia che da sempre contraddistingue il brand.



L’appuntamento è per sabato 11 maggio allo Stadio Nando Martelini, a partire dalle ore 16:30.

Tutti i partecipanti potranno testare i nuovi prodotti della stagione, correre 5 km “spensierati” a ritmo di musica e divertirsi insieme alla grande famiglia Brooks. Per finire, un vitaminico Run Happy Hour - organizzato in collaborazione con San Benedetto Acquavitamin - e DJ set.



Ma non è tutto: quest’anno il tour farà vivere l’esperienza indimenticabile a Margherita, un’atleta speciale dell’associazione “I Maratonabili”.

Brooks donerà 1 euro per ogni runner che parteciperà al Run Happy Tour capitolino con l’obiettivo di sostenere l’associazione per l’acquisto e la manutenzione delle speciali carrozzine che servono ai ragazzi disabili per partecipare alle gare insieme al loro gruppo di accompagnatori.



Chi può partecipare e come?



L’evento è gratuito e aperto a tutti, basta registrarsi sul sito https://www.brooksrunning.com/it_it/brooks-run-happy-tour/, selezionare la tappa Roma, scegliere la scarpa da corsa che si vuole testare e arrivare all’appuntamento carichi di energia e voglia di divertirsi in compagnia.

Al termine dell’evento tutti i partecipanti riceveranno la maglietta ufficiale da ritirare presso i rivenditori aderenti all’iniziativa entro 15 giorni dall’evento.



Dopo Roma, sarà la volta di Milano il 18 maggio, Bari l’8 giugno, Viareggio il 6 luglio.



Calendario completo, regolamento e maggiori informazioni su: https://www.brooksrunning.com/it_it/brooks-run-happy-tour/