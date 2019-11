Rumors, compagnia teatrale Sogni di scena

Compagnia teatrale Sogni di Scena

presenta

Rumors

di Neil Simon

Regia Emilia Miscio



dal 27 novembre all’8 dicembre

TEATRO SAN GENESIO

Roma



Neil Simon arriva al teatro San Genesio di Roma dal 27 novembre all’8 dicembre con Rumors, nel consueto e imperdibile appuntamento con la compagnia Sogni di Scena.

La regista Emilia Miscio non poteva non includere nel suo decennale repertorio all’insegna della comicità l’autore statunitense, con una delle sue commedie più famose, ironica e pungente critica al mondo della borghesia, simbolo di ambiguità e ostentazione estrema.

In occasione del loro decimo anniversario di matrimonio, Charley Brock - vice sindaco di New York – e sua moglie Myra invitano alcune coppie di amici a cena nel loro ricco e moderno appartamento. I primi ad arrivare, i Gorman, assisteranno a un orribile spettacolo: Charley è disteso in un lago di sangue, Myra e la servitù sono scomparsi e, oltretutto, la cena non è pronta. Scatta subito un obbligo: non dire niente a nessuno per evitare uno scandalo. Ma, con l'arrivo degli altri ospiti, tenere nascosta la verità sarà sempre più difficile e le bugie dei Gorman non faranno che incrementare i pettegolezzi su Charley e Myra.

Tra la farsa e la commedia degli equivoci, Rumors porta in scena i finti perbenismi di quattro coppie dell’alta borghesia, tra allusioni e menzogne, incidenti domestici e suspense, con un ritmo irresistibile, sempre più caotico e sfrenato.



con Massimo Folgori, Laura Pacini, Simone Giulietti, Ambra Lucchetti, Alberto Mosca, Giulia Maria Gallo, Valerio Giordano, Federica Preite, Daniel Patricelli, Emanuele Grassetti.



Direttore di scena: Simona Borrazzo

Fonica: Giorgia Caredda

Scene: Giorgio Miscio

Aiuto Scene: Emanuele Grassetti

Foto e Video: Riccardo dell’Era

Ufficio Stampa: Chiara Bencivenga



Tralier: https://youtu.be/9u_KeCFO1io



TEATRO SAN GENESIO (via Podgora, 1 – P.zza Mazzini)

Dal 27 novembre all’8 dicembre 2019

Info e prenotazioni 3470619618/063223432