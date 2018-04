Rumors al Teatro degli Audaci. La scenografia è curata nei minimi dettagli da Mina Perniola ed i costumi da GDF Studio: il divano bianco in pelle, angolo bar, finestra sull’esterno, con un magnifico cielo stellato. Porte e scale animano e movimentano la scena in un ritmato “apri e chiudi” durante tutto lo spettacolo!

La regia è di Flavio De Paola che è anche attore e dirige uno straordinario cast artistico composto da Maria Cristina Gionta, vivace ed espressiva che comincia il primo atto con un botta e risposta insieme al regista, facendo entrare subito il pubblico nella commedia degli equivoci. Ken (Flavio De Paola) e la moglie Chris (Maria Cristina Gionta) entrando nella casa del vicesindaco scoprono che è esploso un colpo di pistola: Charley è disteso sul suo letto con un orecchio ferito, mentre Myra, la moglie, e la servitù sono scomparsi. Ken e Chris cercano di nascondere a tutti gli invitati l’accaduto, per evitare scandali, iniziando così una serie di equivoci divertenti ad un ritmo incalzante ricco di bugie, invenzioni, travestimenti e colpi di scena.

Con Lenny (Giuseppe Abramo) e Claire (Alessia Di Fusco), la seconda coppia che giunge a casa Brock, la trama si infittisce e nascondere l’accaduto diventa sempre più difficile. Cocca (Annamaria Fittipaldi) e Ernie (Emiliano Ottaviani) insieme al cugino Glenn (Stefano Centore), candidato al Senato, e sua moglie Cassie (Marina Pedinotti) sono le ultime due coppie ad arrivare. Il segreto non dura a lungo e tutti piano piano si accorgono di quello che è successo, fino a quando arriva la polizia e nascondere l'accaduto diventa quasi impossibile.

“Ho scelto questa commedia – asserisce l’ormai noto direttore artistico Flavio De Paola – per essere in tema con l’attuale situazione in cui viviamo…siamo tutti circondati da “pettegolezzi”, ma allo stesso tempo ho deciso di mettere sul palcoscenico questo testo proprio per concludere questa strepitosa stagione con una sana risata e tanto divertimento”.