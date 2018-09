Degustazioni di rum e cocktail: c'è il Rum Party

Sabato 15 Settembre ShowRUM si trasferisce a Fregene, al Singita con un party tropicale all’insegna del Rum. Le danze si apriranno alle 18.00 tra Rum, Cocktail e ritmi caraibici, un angolo degustazione dove potrete assaggiare in anteprima alcuni ottimi rum e una speciale drink list da sorseggiare oltre il tramonto e sotto la luna.

Partecipando al party riceverete in regalo un assaggio reale di Rum ma anche un’occasione preziosa per scoprire cos’è davvero ShowRUM, una rassegna di livello internazionale sul Rum e la Cachaça assolutamente da non perdere.