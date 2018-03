Rugantino al Teatro Euclide

Al Teatro Euclide dal 13 al 15 Aprile 2018 la Compagnia Fuori Orario porta in scena "RUGANTINO" la famosa commedia musicale di Garinei e Giovannini con le musiche di Armando Trovajoli per la regia di Paolo Baldani. Un tuffo nella Roma papalina tra risate, coreografie e le intramontabili canzoni che hanno segnato un'epoca come "Roma nun fà la stupida stasera" o "Ciumachella de Trastevere" eseguite rigorosamente dal vivo. Ingresso gratuito con offerta libera per "TELETHON" .

VI APETTIAMO PER DIVERTIRCI INSIEME ! ! !