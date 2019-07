Up & Down, Paolo Ruffini ad AnzioEstateBlu 2019

Paolo Ruffini è pronto per sbarcare ad AnzioEstateBlu2019 con il suo spettacolo Up&Down. Il prossimo 26 luglio, alle 21,30, il comico e attore toscano presenterà lo spettacolo con la Compagnia Mayor Von Frinzius. Cinque attori con sindrome di down e un ragazzo autistico si cimenteranno in uno show che già è stato protagonista nei teatri più importanti d'Italia.

Paolo Ruffini ad Anzio

"UP&Down" è una vera e propria esperienza, in cui le distanze tra palcoscenico e platea si annullano: comicità e irriverenza accompagneranno gli spettatori in un viaggio che racconta della bellezza che risiede nella diversità. Si tratta di una appuntamento teatrale comico, di grande spessore, con una forte connotazione d’improvvisazione, sorprese e coinvolgimento che alterna i momenti esilaranti a quelli commoventi. Attraverso il filtro dell’ironia si sviluppano monologhi e gag per affrontare, con sapiente leggerezza, il significato della parola disabilità.

Tante persone non sono “abili” alla felicità o all’ascolto… questi attori, invece, dimostreranno di essere dei resilienti, di avere una tale confidenza con la vita e con il sorriso, che sarebbe più corretto definire “Sindrome di UP”!

"Up & Down - afferma l'Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo, Valentina Salsedo, che ha fortemente voluto questo evento nel programma di AnzioEstateBlu2019 - è un vero e proprio inno alla bellezza della vita, che renderà partecipi gli spettatori di uno spettacolo unico ed emozionante, con uno straordinario Paolo Ruffini e con sei attori di valore assoluto. Il nuovo teatro di Villa Adele è grandissimo, con 1853 posti disponibili; auspico sia altrettanto grande il cuore dei cittadini e dei turisti che, a lungo, ricorderanno le emozioni di Up & Down".

Prevendite ticketone, con diversi punti vendita sul territorio di Anzio (compreso chiosco di Villa Adele).