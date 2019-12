Rude Centocelle festeggia un anno di attività: drink e musica fino a tarda notte

RUDE Centocelle compie un anno. Era il 20 dicembre 2018 quando la serranda dello streetbar in via dei Castani 228 si alzava per la prima volta.

"Ru.De è un cocktail bar, dove i drink sono al centro e in continua evoluzione, ma, prima ancora, è un progetto che vuole (ri)portare tutto all’essenziale. I creatori di Ru.De sono due giovani amici, Cristiano Ricci e Marco Zampilli nati e cresciuti a Centocelle che, proprio nel loro quartiere hanno voluto aprire la loro attività, dopo anni di esperienza in giro per l’Italia", scrivevamo così dopo la nostra prima esperienza da RUDE Centocelle un anno fa.

E, a 365 giorni dall'inaugurazione, il cocktail bar molto amato dai giovani di zona e non solo, vuole festeggiare proprio con loro un anno di attività.

"Rude Centocelle compie un anno e noi vogliamo festeggiarlo con voi che avete reso possibile il nostro sogno", si legge sui social. L'appuntamento è dalle 17 alle 3. Dalle 22:30, previsto un viaggio musicale in crescendo, spaziando tra dischi che hanno fatto la storia della musica elettronica a nuove proposte, il tutto selezionato accuratamente da Lazy Ants e Kocleo.

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/s/1st-year-birthday-rude-centoce/2762197217179757/

info@rudecentocellle.it

+39 349 617 7644