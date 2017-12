Rubbish Rabbit del Tony Clifton Circus

Rubbish Rabbit è uno spettacolo anarchico, nato per dare sfogo alla gioia di vivere e all’infinità libertà che l’essere vivi ci concede.

Lo spettacolo è un frenetico gioco in cui parole e azioni si rincorrono in una corsa a perdifiato, per lo spettatore un susseguirsi implacabile di risate e tensione. Il desiderio di ogni clown è ritrovare il bambino che è all’interno di ognuno di noi e dargli tutto lo spazio possibile… e con Rubbish Rabbit Tony Clifton Circus ci riesce in pieno.

Ma i bambini quando sono liberi sono quanto di più pericoloso esista sulla faccia della terra sono capaci di creare caos, rumore, distruzione totale e proprio di questo è fatto Rubbish Rabbit, di caos, rumore e distruzione totale.