“RR 1849 IL SANGUE MIGLIORE”

La Repubblica Romana del 1849 di e con Emanuele Cecconi



La Repubblica Romana del 1849 è stata la pagina più alta del Risorgimento italiano. Una storia esaltante, epica, drammatica, esemplare, che esprime un idealismo, un’abnegazione, un coraggio, oggi al di là della nostra comprensione; una storia in cui il termine "PATRIOTA", scevro da ogni retorica, assume la sua accezione più vera. "IL SANGUE MIGLIORE", vuole trattare l'argomento cercando di cogliere il dono più grande che i padri della Nazione ci hanno consegnato: il significato profondo della parola "LIBERTA'".



La narrazione teatrale, in equilibrio tra storia e romanzo, associa l’accurata e attenta ricerca dei fatti, dei protagonisti e delle storiche date, a quello spirito ironico e disincantato proprio del popolo romano testimone attivo, di quelle drammatiche vicende.



Lo spettacolo, un monologo di circa un’ora, liberamente ispirato a "LE CRONACHE DI ROMA" di Nicola Roncalli, non vuole essere in alcun modo una "lezione di storia" né tanto meno vuol fare retorica su un avvenimento di così grande rilevanza, come la Repubblica Romana del 1849, ma è invece il tentativo di riscoprire e rinnovare, attraverso il teatro, quei sentimenti che germogliarono nell'animo delle persone che hanno dato vita ai moti del ‘48, la “primavera” del popolo italiano.



Già rappresentato con grande successo a Roma al Teatro dell’Angelo e al Teatro Santa Chiara e ad Anagni nel teatro Hernica Saxa, questo spettacolo si avvale dell’appassionata interpretazione dell’attore/autore Emanuele Cecconi, nei panni di un moderno narratore e via via di una sequela di personaggi storici, ma anche di popolani portatori del loro punto di vista espresso con grande ilarità.



La messa in scena si arricchisce delle musiche originali di Claudio Recchia.



Regia MONICA FIORENTINI

aiuto regia Valerio Palozza

luci e fonica PZT scenografie Cecilia Sensi

musiche originali Claudio Recchia

organizzazione Alessandra Romano

produzione PIANO ZERO TEATRO

