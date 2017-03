Rough - Corpi in Movmento

"La danza come stato dell'animo. Lascia che un seme germogli e l'arte dia il suo frutto". Quattro compagnie per un lavoro sulla ricerca e sui mutamenti dell'animo umano. Lo spettacolo è strutturato in quattro parti, ognuna affidata ad una diversa regia creativa. Sono rappresentate quattro linee narrative con altrettante modifiche al pattern del movimento che spazia dalla danza sperimentale alla danza contemporanea e contaminazioni, allestimento e light design. SINOSSI Totalab Company con "Cammìno//Dìmesìm" di Sara Di Salvo/ Aurora Pica/ Emanuela Vitale e Claudio Angelilli - Parigi. 9 Gennaio 2013. Sakine è stata assassinata. Fidan è stata assassinata. Leyla è stata assassinata. Tre donne, compagne e militanti per la liberazione del popolo curdo e la resistenza contro ogni oppressione. "Tre donne come un corpo solo". Tre combattenti rivoluzionarie e il loro cammino per una vita libera. "Plug In" di Daniela Persichino in collaborazione con Aurora Pica - Il movimento prende forma generato da una risonanza: Intuizione di una spontanea espressione di polarità. OwnRoot Dance Company con "Binary Path" di Silvio Tufanari - Un sentiero diretto nelle pulsioni di quattro donne, quattro percorsi. L'evoluzione della consapevolezza di sé come ragione per continuare ad essere. Bricolage Dance Movement con "I'mPerfect" di Michela Mucci - All'origine del mondo Eva resta sulla terra e si muove libera nel paradiso terrestre. Un racconto dell'anima umana e della sua evoluzione attraverso sentimenti e contraddizioni. Norma G Thrumpet accompagnerà lo spettacolo con la voce di Norma Giandomenico ed il trombettista Gianluca Urbani ROUGH nasce dall'esigenza di Silvio Tufanari di dare concreto spazio all'arte nella sua forma assolutamente non commerciale o competitiva e dar modo a compagnie emergenti di esprimersi senza alcun vincolo creativo. Regia Silvio Tufanari / Gianni D'Andria Coreografie di: Sara Di Salvo/ Michela Mucci/ Daniela Persichino/ Aurora Pica/ Silvio Tufanari/ Emanuela Vitale Voce narrante Emanuela Capuani Organizzazione Arianna Capuani Durata 80 minuti Per info e prenotazioni Teatro Sala Uno: +39 06 86606211 (solo mattina) oppure info@salaunoteatro.com