Rough - corpi in movimento al Teatro Lo Spazio

"La danza come stato dell'animo. Lascia che un seme germogli e l'arte dia il suo frutto". ROUGH nasce dall'esigenza di Silvio Tufanari di dare concreto spazio all'arte nella sua forma assolutamente non commerciale o competitiva e dar modo a compagnie emergenti di esprimersi senza alcun vincolo creativo. Nella terza e ultima serata per questa stagione, lo spettacolo sarà strutturato in sei parti, ognuna affidata ad una diversa regia creativa. Saranno rappresentate sei linee narrative con altrettante modifiche al pattern del movimento che spazia dalla danza sperimentale alla danza contemporanea e contaminazioni. Lotusamble con "EDGE" di Francesca Spataro La mente umana proiettata alla ricerca… si sofferma e perde nell'attesa di un attimo di euforia… Le dimensioni, i luoghi ed i ricordi si accavallano e si scrutano quasi a voler superare i "limiti"… Namastè Dance Company con "ALICE ATTRAVERSO LO SPECCHIO" di Letizia Arcudi Il paese delle Meraviglie è il luogo dell'assurdo, del non-sense, del paradosso. Tutto appare slegato dalla realtà e dalle sue leggi. Sogno e realtà, maschere e inconscio, spazio e tempo… Mind the swami con "TANJŌ" di Alessandra D'Attilia, Claudia D'Attilia e Christian Pace. È una scoperta, una riscoperta, una nascita. Quattro emozioni fanno da guida al viaggio: PAURA, GIOIA, TRISTEZZA, RABBIA. Guardiane di mondi diversi, saranno attraversate, vissute e sviscerate una ad una per arrivare a scoprire che, finalmente...è tornata la vita. Tanjô è la nascita di un'anima che riscopre la sua verità nell'adesione a un mondo fatto di EMOZIONI. È l'anima di tutti e tutti siamo lei. PointToB con "ROUND TRIP" ideata, coreografata e diretta da Daniela Cono e Alessandra Serraglio. Contributi coreografici: Maria Picardi, Eleonora Serraglio e Valeria Zanetti. Una gabbia distrutta in una mente addormentata è una gabbia pronta ad essere ricostruita. Round trip è un viaggio condiviso che ha origine dall'incontro, voluto dal disegno di strade annodate dal fato I.D.C. -Individual Dance Company con "SUDDENLY - All'improvviso" di Dario Lupinacci e Giampiero Gencarelli. Personalità, diversità, caratteri, emozioni, sensazioni, trasporto.… senza INIBIZIONI. Spesso viviamo per gli occhi delle altre persone. I nostri comportamenti spesso sono basati sul dozzinale. La nostra mente, un "PUZZLE". Ma se ci lasciamo andare succede che.................. Martyx Company con "RMS La mente che non riposa" Diretto e ideato da Martina Grilli Con Martina Grilli e Federico Citracca Consulente musicale Davide Pistoni L' amore. Il sentimento più completo , il più vulnerabile . Si nutre di gioia , di piacere , di dipendenza , di voglia di indipendenza , di dolore , di passione, di apparente serenità , di fragilità , di ossessione , di picchi di euforia , di instabilità , di infinite contraddizioni..... Quel tragitto psico-fisico , con la fine di un sentimento , sano-insano sano-insano sano-insano , surreale-reale . RMS (Restless mind syndrome ) La mente che non riposa , rivive , ricorda , trasforma , distorce , distrugge , risolve. Regia Silvio Tufanari / Gianni D'Andria Organizzatrice Arianna Capuani Durata 110 minuti circa Per info e prenotazioni tel.+390677076486, +390677204149 Email: info@teatrolospazio.it