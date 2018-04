Rosy D'Altavilla, l'amore oltre il tempo

con Carmen Di Marzo



Testo e Regia di Paolo Vanacore

Musiche originali di Alessandro Panatteri



Fabio Angelo Colajanni, flauto

Alessandro Panatteri, pianoforte e direzione musicale



La vicenda che narra Paolo Vanacore in questo monologo brillante con inserti musicali è quella di Rosetta, una donna semplice e umile, bidella in una scuola di Napoli, che possiede una caratteristica del tutto originale: ricordare esattamente ogni momento della sua esistenza precedente. Nell’altra vita, era Rosy D’Altavilla una famosa e celebre chanteuse, ragazza dalle umili origini e dal grande talento che arriva a calcare con successo le scene nazionali.

Allo spettacolo faranno da cornice alcune splendide canzoni napoletane cantate dal vivo da Carmen di Marzo e accompagnate da pianoforte e flauto che all’epoca ottennero un grande successo composte da autori e musicisti importanti tra i quali Ferdinando Russo, Salvatore Gambardella, Salvatore Di Giacomo, Giuseppe Capaldo e tanti altri, che costituiscono un prezioso giacimento culturale messo in luce dall’accurato lavoro di ricerca e recupero del Maestro Alessandro Panatteri.



Ingresso / Ticket € 15,00 - ridotto) € 8,00 ( riservato ai minori di anni 18, agli over 65 e agli studenti universitari e di conservatorio purché muniti di libretto)

Convenzioni aperte con l'Associazione Info. Roma, La chiave del violino e l'Accademia Musicale Sherazade



Servizio gratuito di prenotazione ( vivamente consigliata)



info e prenotazioni:

cameramusicaleromana@gmail.com

www.cameramusicaleromana.it

Tel.: +39 333 45 71 245/ 3498256457