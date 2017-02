"Rosso Valentino" II edizione - Collettiva d'Arte

COLLETTIVA D'ARTE "ROSSO VALENTINO II Edizione" La Galleria Spazio40 presenta la collettiva d'Arte "ROSSO VALENTINO SECONDA EDIZIONE" dal 10 al 17 febbraio 2017. Il rosso è il primo colore dell'arcobaleno e si ritiene sia anche il primo colore percepito dai bambini, il primo a cui tutti i popoli hanno dato un nome. Il rosso è un colore che esprime sentimenti contrastanti dolci come l'amore, imprevedibili come la passione . Una antica leggenda cinese parla del filo rosso del destino ,dice che gli dei hanno attaccato un filo rosso alla caviglia di ognuno di noi, collegando tutte le persone le cui vite sono destinate a toccarsi. Il filo può allungarsi ,aggrovigliarsi ,ma non si rompe mai. Un filo rosso sarà presente in galleria il giorno del vernissage ,venerdi 10 febbraio - ore 19.00, ognuno degli Artisti presenti interagendo con gli altri creerà una istallazione con cui cercheremo di visualizzare questa connessione .Il colore rosso ampiamente trattato nell'Arte Pittorica trova interpretazioni e citazioni in poesia e letteratura . Ci piace citare uno per tutti Hermann Hesse per capire e sottolineare quanta forza riesce a dare a tutto il concetto, l'inserimento dell'aggettivo "rosso" "Io non credo in quei poeti dalle cui menti, si dice, i versi prorompono già compiuti, come dee corazzate. Io so quanta vita interiore e quanto sangue rosso vivo ogni singolo verso genuino deve aver bevuto, prima di poter alzarsi in piedi e camminare da solo." Hermann Hesse, Hermann Lauscher, 1900 Tina Loiodice Gli Artisti in Mostra: Alessandro ARRIGO - BeeAnKee - Rita BERTANI - Paola BRACAGLIA - Maurizio BRUZICHES - Sara CAFARELLI - Arianna COLA - Sara CONTARDI (SC-art) - Daniela DELLE FRATTE -Rita DENARO - Cristiano P. de MARIANIS ESTERHAZY - Sabrina FAUSTINI - Giuseppe FOTI - Francesca FLORIS - Loredana GIANNOTTI - KALOS - Roberto LORETI - Maria Grazia LUNGHI - Ninah MARS - Ruben MARTINEZ - Stefano NOTARGIACOMO - Flaviana PESCE - Roberto PINETTA - Danielle RAILLON - Eugenio RATTA' - Janine REEVES - Maria Teresa SABATIELLO - Lidia SCALZO - Gabriella STERZI - Daniela TAMBURINI - Alessandra TRISCHITTA - Maria TUFANO - Sonia VECCHIO VERNISSAGE: venerdi 10 febbraio- ore 19.00 Info: 3491654628