Rosso ti aspetta, venerdì 14 febbraio, per festeggiare insieme la notte di San Valentino

Venerdì 14 febbraio, a grande richiesta, ritorna la CENA D'AUTORE a cura della ritrattista Giovanna, l'artista più famosa di piazza Navona! Vi state domandando cosa sia una cena d'autore?

Lo potrete scoprire da Rosso, l'unico ristorante di Roma che omaggia i suoi clienti regalandogli un ritratto realizzato durante una cena romantica.

Per una serata speciale, e una cena indimenticabile, un menu degustazione a soli 38€: un antipasto, carpaccio di polpo e frutti di bosco, un primo, fettuccine alla barbabietola fatte in casa con scampi, datterini gialli e profumo di agrumi di Sicilia, un secondo, torre di pesce spada con patate arancioni su crema di finocchi e spezie mediterranee. E per concludere in dolcezza, LOVE, un dolce creato per l'occasione dalla nostra pasticcera, mousse al cioccolato, composta di lamponi su biscotto al cioccolato e gruè di cacao.

Per info e prenotazioni chiama il numero 0664420656 o manda una mail.

