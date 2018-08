Rosso come la passione

ll rosso è stimolante e coinvolgente. Rosso è il colore dell’amore, del Natale, della passione e del cuore.

Per alcuni sono i capelli, per altri il vino o la Ferrari. E’ il drappo che fa infuriare il toro. Per Garibaldi è la camicia, per il buddhista la compassione, alla laurea è il confetto. La linea rossa è quella che non si oltrepassa, il segno rosso indica l’errore, al semaforo è l’alt, sul campo è l’espulsione, in Cina portafortuna, per noi è il colore della passione che ci mettiamo in questo lavoro.

Il nostro menu’ può accontentare tutti: dai piatti piu’ ricercati, ispirati alle cucine internazionali alla carta degli hamburger di carne, vegetariani e vegani, passando dalle proposte piu’ tradizionali come la cacio e pepe e l’amatriciana alla pizza lievitata naturalmente 48h, cotta nel forno a legna; per concludere in bellezza i dolci fatti nel nostro laboratorio pasticceria con una linea dedicata ai vegetariani, vegani e gluten free.

Un viaggio continuo alla scoperta di sapori diversi.

Vi aspettiamo.

Info e Prenotazioni 06-64420656

Mail. info@rossoristora.it

www.ristoranterosso.it

